إخلاء سبيل 3 طالبات في واقعة مشاجرة مدرسة التجمع

"ضربوني لحد ما أغمي عليا".. ماذا قالت "كرمة" المجني عليها في مشاجرة مدرسة

كتب- أحمد عادل:

أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، بإخلاء سبيل الطالبات الثلاث المتهمات بالاعتداء على زميلتهن "كرمة" داخل مدرسة دولية شهيرة بالتجمع الخامس.

وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال الطالبة المجني عليها وأسرتها، وأكدوا تعرضها للاعتداء من قبل الطالبات الثلاث، مما أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات، كما واجهت النيابة الطالبات المتورطات بمقاطع الفيديو المنتشرة بشأن الواقعة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، ووجهت باستدعاء مسؤولي المدرسة للتحقيق في مدى مسؤوليتهم عن الحادث، خاصة فيما يتعلق بدور الأمن المدرسي في منع وقوع مثل هذه الحوادث.

كما اطلعت النيابة على التقرير الطبي الخاص بالطالبة، الذي أثبت تعرضها لكسر في عظام الأنف استدعى رد الكسر وتركيب دعامة خارجية، مع توصية بالحصول على راحة لمدة أسبوعين.

وكان تقدم والد الطالبة "كرمة" ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، بعد التعدي عليها بالضرب والسب بألفاظ خادشة للحياء، من قبل 3 فتيات داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس.

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