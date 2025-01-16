"لحظات الرعب في وسط البلد".. لماذا قتل محمد طليقته في الشارع أمام المارة؟

كتب- أحمد عادل

أسدلت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بالعباسية، الستار عن قضية "قاتل طليقته بالأزبكية"، وقضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من المتهم على حكم إعدامه، وتأييد محكمة جنايات أول درجة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أول درجة المنعقدة في العباسية، قضت حضوريًا وبإجماع آراء أعضاء الهيئة وبعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، بإعدام المتهم لإدانته بقتل طليقته.

بداية الواقعة عندما خطرت حيلة غير قانونية للمتهم "محمد م." بعد مروره بضائقة مالية جعلته غير قادر على الإنفاق على زوجته وابنته، وهي تطليق "أم رضوى" على الأوراق الرسمية والزواج منها عرفيًا للاستفادة من معاش والدها المتوفي، وانتهت بجثة الأم والإعدام للأب وتشرد الطفلة.

وعُرف المتهم "محمد .م" بأنه متعدد الزيجات، وبعد أن قام بتطليق زوجتيه الأولى والثانية، تعرف على المجني عليها "أميرة" عن طريق أحد أصدقائه، وسرعان ما تزوجها وانتقلت للعيش معه في عش الزوجية بالأزبكية، ورُزق منها بطفلته "رضوى".

وبعد ولادة الطفلة، مر الزوج بضائقة مالية، حيث إنه يعمل عاملًا باليومية، مما جعله غير قادر على الإنفاق على أسرته الصغيرة، وضاق به الحال وأصبح دائم التعدي على زوجته أمام أعين الطفلة "رضوى".

فما كان من "أميرة" إلا أن نزلت إلى الشارع بابنتها تستجدي المارة لمساعدتها، وأصبحت هي من تتكفل بزوجها الذي اعتاد على الجلوس في المنزل دون عمل، منتظرًا ما تأتي به زوجته من نقود، مفتعلًا معها المشاكل ودائم التعدي عليها.

استمر المتهم في مطالبة زوجته بالإنفاق عليه وأجبرها على التسول لحين انتهاء أوراق المعاش الخاص بوالدها، وبعد مرور عدة أيام انتهزت "أم رضوى" الفرصة في عدم تواجد طليقها وأخذت كافة متعلقاتها وابنتها وغادرت المنزل، رغم تحذير المتهم وتهديده لها بإنهاء حياتها.

استشاط "محمد" غضبًا بعد علمه بترك زوجته وطفلته المنزل، وعزم على إنهاء حياتها وذهب إلى مكان تسولها بمنطقة الأزبكية، جلس على مقهى بعد شراء سلاح أبيض "سكين"، وحين رآها أقدم عليها وطعنها عدة طعنات متفرقة بالجسد أمام المارة أودت بحياتها في الحال.

وورد بلاغ لقسم شرطة الأزبكية من أحد الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل في أحد شوارع دائرة القسم، وبالانتقال تبين وفاة ربة منزل على يد طليقها بعدة طعنات متفرقة بالجسد، وتم إلقاء القبض على المتهم.

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية على خلفية قتل طليقته مع سبق الإصرار والترصد.