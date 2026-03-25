إعلان

فيديو- طالبة أزهرية تُبهر الشيخ حسن عبد النبي بإجابتها على أصعب الأسئلة

كتب : علي شبل

04:43 م 25/03/2026 تعديل في 07:20 م

الشيخ حسن عبدالنبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أبهرت طالبة أزهرية الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، بسرعة بديهتها ودقة إجاباتها على أصعب الأسئلة.

الطالبة الأزهرية جنى من محافظة الشرقية تحفظ القرآن الكريم كاملا بالتجويد ورقم الآيات وتتقن استخراج الآيات المتشابهات برقم الآية واسم السورة.

أين ورد أول موضعٍ لكلمة “دابة” في القرآن الكريم؟.. واذكري موضعين لها في الجزء الخامس والعشرين؟.. أحد الأسئلة الصعبة التي وجهها الشيخ حسن عبد النبي، للطالبة الأزهرية جنى، خلال اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، لترد الطالبة النابغة في سرعة وخشوع.
شاهد| رد الطالبة جنى من محافظة الشرقية على سؤال الشيخ حسن عبد النبي:


{خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ}.. {وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ}.. {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ}.. ثلاثة مواضع من متشابهات القرآن الكريم، طلب الشيخ حسن عبدالنبي من الطالبة الأزهرية جنى تحديدها واستخراجها من السور.
وسارعت الفتاة بالإجابة بتمكن ودقة، محددة اسم السورة ورقم الآية، لتنال استحسان أعضاء لجنة اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم.

شاهد| أسئلة صعبة وإجابات دقيقة وبارعة من الطالبة الأزهرية جنى:

اقرأ أيضاً:

هل يوجد صيغة مخصصة للصلاة على النبي لفك الكرب والفرج العاجل؟

ما حكم إلقاء أوراق مكتوب عليها لفظ الجلالة؟

حكم صلاة المرأة بدون حجاب.. وهل تبطل إذا وقع منها الحجاب أثناء الصلاة؟

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الشيخ حسن عبد النبي الأزهر الشريف مسابقة الأزهر لحفظ القرآن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد موجة الطقس السيئ.. موعد تحسن الأحوال الجوية
أخبار مصر

بعد موجة الطقس السيئ.. موعد تحسن الأحوال الجوية
قرار جديد داخل الأهلي بشأن إدارة كرة القدم.. ماهو؟
رياضة محلية

قرار جديد داخل الأهلي بشأن إدارة كرة القدم.. ماهو؟
محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم
حوادث وقضايا

محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم
موجة الطقس السيئ.. الأرصاد: استمرار السحب الرعدية على هذه المناطق
أخبار مصر

موجة الطقس السيئ.. الأرصاد: استمرار السحب الرعدية على هذه المناطق
إطلاق صواريخ إيرانية نحو ديمونا وسقوط أحدها قرب منطقة "روتم".. فيديو
شئون عربية و دولية

إطلاق صواريخ إيرانية نحو ديمونا وسقوط أحدها قرب منطقة "روتم".. فيديو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* ترامب يتوعد إيران بـ"فتح أبواب الجحيم" إذا لم تتقبل هزيمتها عسكريًا (البيت الأبيض)
وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟