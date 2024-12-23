حيلة شيطانية.. كيف أحبطت الداخلية دخول صفقة "كبتاجون" بـ4 مليارات؟ | فيديو وصور

كتب- أحمد أبو النجا:

تمكنت قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) بعد ورود معلومات حول اعتزام تشكيل عصابي يضم (عناصر إجرامية شديدة الخطورة) جلب شحنة كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر لإعادة تهريبها إلى خارج البلاد عبر أحد الموانئ البحرية المصرية إلى إحدى الدول باستخدام "سيارة نقل مقطورة".

وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الرصد والتتبع، تم تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها في كمين أُعد خصيصًا له عند وصولها إلى الميناء. وتبين استخدامه مخابئ سرية داخل أجزاء ماكينات خراطة لنقل شحنة الكبتاجون تحت ساتر حمل السيارة التي كانت مشمولها المستندي "ماكينات خراطة متنوعة ومعدات تصنيع البلاط والأسمنت". حيث تم استخراج الأقراص من داخل "أجزاء ماكينات الخراطة"، وتبين أنها 3 مليون قرص مخدر لعقار "الكبتاجون".

وباستكمال تتبع باقي عناصر التشكيل العصابي وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط 4 عناصر، أحدهم القائم على الجلب، بمحافظتي (القليوبية- الشرقية). وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين إجراميين آخرين، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، متواجدين خارج البلاد بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول". وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة (4 مليار جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.