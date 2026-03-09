فيديو مثير | مشاجرة بين عامل توصيل وعميل بسبب وجبة غذائية في البساتين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على عامل توصيل طلبات بالسب ورفضه سداد قيمة وجبة غذائية بالقاهرة.

مشاجرة بين عامل توصيل وعميل بسبب وجبة غذائية

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأن الواقعة نتجت عن مشاجرة بين طرف أول (عامل بإحدى شركات توصيل الطلبات) وطرف ثان (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، بسبب خلاف حول قيمة وجبة غذائية طلبها الطرف الثاني ورفض سدادها، بعد اكتشافه أنها غير مكتملة عقب مغادرة العامل، وما صاحبه من تعدٍ بالسب عندما طالب العامل بسداد قيمتها لتغريم العامل من قبل الشركة التي يعمل بها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص والتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق