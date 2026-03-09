أطلقت شركة Google أداة جديدة تعتمد على سطر الأوامر تجمع واجهات برمجة تطبيقات خدمات Google Workspace في حزمة واحدة موحدة، وذلك بهدف تسهيل تعامل المطورين وأنظمة الذكاء الاصطناعي مع خدمات الشركة المختلفة من خلال نقطة وصول واحدة.

وتوفر الأداة الجديدة، المعروفة باسم Google Workspace CLI والمتاحة عبر منصة GitHub، توفر واجهة موحدة للوصول إلى عدد من خدمات Workspace مثل Gmail و"Google Drive" و"Google Calendar" و"Google Chat"، مع تصميم يراعي الاستخدام البشري وكذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتتميز الأداة بسهولة وسرعة الإعداد، إلى جانب استهلاك منخفض للموارد، كما أنها متوافقة مع منصة OpenClaw، إلا أنها في الوقت نفسه ليست منتجا مدعوما رسميا من جوجل، ما يعني أن وظائفها قد تتغير بشكل كبير في أي وقت.

أداة موحدة للمطورين والذكاء الاصطناعي

تعتمد فكرة الأداة على توحيد الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات المختلفة لخدمات Workspace في أداة واحدة عبر سطر الأوامر، ما يتيح للمطورين ووكلاء الذكاء الاصطناعي إدارة المهام المختلفة دون الحاجة إلى التعامل مع عمليات دمج متعددة بشكل منفصل.

وتقدم الأداة نفسها كبديل أخف لإعدادات Model Context Protocol المعروف اختصارا بـMCP، رغم أنها تتضمن خيار تشغيل خادم MCP لربط الأدوات والروبوتات مثل Claude AI و"Gemini CLI".

أكثر من 40 مهارة جاهزة

ووفقا لما ذكره Addy Osmani، مدير الهندسة في جوجل كلاود، فإن الأداة تدعم مخرجات منظمة بصيغة JSON، وتضم أكثر من 40 مهارة جاهزة للاستخدام تغطي معظم خدمات Workspace.

وتشمل هذه المهارات تحميل الملفات وإنشائها على Drive، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، وإدارة مواعيد التقويم، وإرسال رسائل الدردشة، وغيرها من المهام التي يمكن تنفيذها ضمن سير عمل آلي يعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي.

دعم OpenClaw وتحذيرات أمنية

تحظى منصة OpenClaw بدعم خاص داخل الأداة، وهو أمر يعكس تنامي شعبية هذه المنصة المعتمدة على الوكلاء الذكيين، والتي تسمح للمستخدمين ببناء عمليات تشغيل آلية معقدة من خلال المحادثات الطبيعية.

وتبقى هناك تحذيرات تتعلق بالأمن الرقمي، إذ قد تتعرض الوكلاء المعتمدون على OpenClaw لما يعرف بـ"الهلوسة" في الذكاء الاصطناعي أو سوء التعامل مع البيانات، فضلا عن احتمالات التعرض لهجمات حقن التعليمات البرمجية التي قد تكشف معلومات حساسة.

إمكانية الاستخدام دون OpenClaw

في المقابل، لا يشترط استخدام OpenClaw للاستفادة من الأداة، إذ يمكن تشغيل واجهة سطر الأوامر بشكل مستقل باستخدام حساب Google فقط مع إمكانية الوصول إلى Workspace، إلى جانب بيانات اعتماد OAuth الخاصة بمشروع Google Cloud وبيئة Node.js.

وتمثل هذه الأداة حلا عمليا للفرق التقنية التي تواجه صعوبة في إدارة اتصالات منفصلة مع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمنتجات Workspace المختلفة.

وتؤكد جوجل أن الأداة لا تزال تجريبية وغير مدعومة رسميا، ما يعني أن خصائصها قد تتغير جذريا مع تطورها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطل سير العمل الذي يعتمد عليها.