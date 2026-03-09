إعلان

للمرة الثانية.. تركيا تعلن إسقاط صاروخ باليستي إيراني في أجوائها

كتب : وكالات

02:31 م 09/03/2026

وزارة الدفاع التركية

قالت وزارة الدفاع التركية، يوم الاثنين، إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في شرق البحر المتوسط أسقطت صاروخًا باليستيًا ثانيًا أُطلق من إيران ودخل المجال الجوي التركي، محذرة من أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة دون تردد.

ويمثل هذا الصاروخ ثاني صاروخ باليستي إيراني يستهدف تركيا، العضو في حلف الناتو، خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إن بعض أجزاء الذخيرة سقطت في ولاية غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد، مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات جراء الحادث.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن القوات الإيرانية لم تنفذ هجمات على قبرص أو تركيا أو أذربيجان.

وقال بقائي في مؤتمر صحفي: “بالنسبة لأذربيجان وتركيا وقبرص، فقد صرحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة (الإيرانية) بشكل واضح ورسمي بأنه لم تكن هناك عمليات إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية أو من قبل القوات المسلحة“.

ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى الالتزام بتحذيرات أنقرة.

