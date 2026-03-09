تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من إلقاء القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي بالضرب على رجل مسن باستخدام عصا، أثناء سير الأخير في أحد شوارع مدينة المحلة الكبرى عقب خروجه من صلاة الفجر.

تداول واسع للفيديو على مواقع التواصل

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال الساعات الماضية انتشار مقطع مصور يظهر لحظة اعتداء الشاب على المسن دون سبب واضح، حيث بدا الرجل المسن يسير في الطريق قبل أن يفاجأ بالمعتدي ينهال عليه بالضرب باستخدام عصا. وأثار المقطع حالة واسعة من الغضب بين الأهالي ورواد مواقع التواصل، خاصة بعد أن أوضح متداولو الفيديو أن الضحية كان في طريق عودته إلى منزله عقب أداء صلاة الفجر.

إصابة المسن ونقله لتلقي العلاج

ووفق روايات متداولة من أسرة المجني عليه، فإن الرجل المسن لم يكن يعرف الشاب المعتدي من قبل، ولم تجمعهما أي خلافات سابقة. وأوضحوا أن الاعتداء تسبب في إصابته بجانبه الأيمن نتيجة الضرب بالعصا.

وعقب الواقعة جرى نقل المسن إلى إحدى الجهات الطبية لتلقي العلاج اللازم، حيث خضع للفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية والتأكد من حجم الإصابات التي تعرض لها.

التحرك الأمني وضبط المتهم

وفور تداول الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية لفحص الواقعة وتحديد هوية المتهم، حيث تمكنت من ضبط الشاب الذي ظهر في المقطع المتداول. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.