شهدت منطقة شبرا مصر بالقاهرة، حريق محدود نشب داخل الكنيسة العذراء مريم الحافظية، جراء ماس كهربي في كابل كهرباء.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، إشارة من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من الكنيسة الحافظية بشبرا مصر.

قوات الحماية المدنية دفعت بسيارات إطفاء، لسرعة مجابهة ألسنة النيران قبل امتدادها إلى باقي الكنيسة والمنازل المجاورة لها.

سرعة تحرك القوات، أنقذ الكنيسة من جحيم النيران، بعد أن حاصرت ألسنة اللهب، فيما تجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

المعاينة الأولية لرجال المباحث أكدت أن الحريق شب في كابل كهرباء أمام باب الكنيسة على إثره تصاعدت الأدخنة.

الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح. حرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.