السيسي: لا سلام في الشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطينية مستقلة

كتب : محمد نصار

12:37 م 09/03/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن موقف مصر فيها واضح لا لبس فيه: "لا سلام بلا عدل.. ولا استقرار بلا دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية".

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ43، التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وشدد الرئيس على أن مصر ترفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، فهذا خط أحمر؛ لن تسمح مصر بتجاوزه أبدًا.

الرئيس السيسي: أخطر ما يواجه الأمة هو الجهل

السيسي يوم الشهيد الندوة التثقيفية الـ43

