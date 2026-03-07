إعلان

الدخان غطى شوارع العمرانية ..السيطرة على حريق "مخزن بيكيا"

كتب : رمضان يونس

05:50 م 07/03/2026
  • عرض 1 صورة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق هائل نشب داخل "مخزن خردة" بمنطقة العمرانية قبل امتداد لهب النيران للمنازل والمحلات التجارية.

مسؤول غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقى إشارة من شرطة النجدة تُفيد بتصاعد أدخنة ونيران كثيفة من مخزن خردة "بيكيا" بشارع الدكتور بنطاق حى العمرانية.

قوات الحماية المدنية عززت بسيارات إطفاء لسرعة إخماد ألسنة النيران، وسيطرت على الحريق قبل امتداده إلى المنازل والمحلات التجارية المجاورة.

تجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، فيما انتقل فريق من البحث الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه و لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وحصر الخسائر التي خلفها الحريق.

حريق في مخزن خردة لعمرانية لجيزة حريق كبير في مخزن

