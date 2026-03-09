ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 59 و65 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 9-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.73 جنيه للشراء، و52.83 جنيه للبيع، بزيادة 62 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 52.74 جنيه للشراء، و52.84 جنيه للبيع، بزيادة 63 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.73 جنيه للشراء، و52.83 جنيه للبيع، بزيادة 62 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.74 جنيه للشراء، و52.84 جنيه للبيع، بزيادة 63 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 52.8 جنيه للشراء، و52.9 جنيه للبيع، بزيادة 65 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 52.73 جنيه للشراء، و52.83 جنيه للبيع، بزيادة 63 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 52.7 جنيه للشراء، و52.8 جنيه للبيع، بزيادة 59 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 52.74 جنيه للشراء، و52.84 جنيه للبيع، بزيادة 63 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.8 جنيه للشراء، و52.9 جنيه للبيع، بزيادة 65 قرشًا للشراء والبيع.