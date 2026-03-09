إعلان

ارتفع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

02:29 م 09/03/2026

سعر-الدولار-اليوم-فى-مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 59 و65 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 9-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.73 جنيه للشراء، و52.83 جنيه للبيع، بزيادة 62 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 52.74 جنيه للشراء، و52.84 جنيه للبيع، بزيادة 63 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.73 جنيه للشراء، و52.83 جنيه للبيع، بزيادة 62 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.74 جنيه للشراء، و52.84 جنيه للبيع، بزيادة 63 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 52.8 جنيه للشراء، و52.9 جنيه للبيع، بزيادة 65 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 52.73 جنيه للشراء، و52.83 جنيه للبيع، بزيادة 63 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 52.7 جنيه للشراء، و52.8 جنيه للبيع، بزيادة 59 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 52.74 جنيه للشراء، و52.84 جنيه للبيع، بزيادة 63 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.8 جنيه للشراء، و52.9 جنيه للبيع، بزيادة 65 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه الدولار في مصر البنك الأهلي بنك مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب توقف الطيران.. أولياء أمور الطلاب المصريين بالخارج يستغيثون لوزير
مدارس

بسبب توقف الطيران.. أولياء أمور الطلاب المصريين بالخارج يستغيثون لوزير
فيديو- مشهد مهيب لملايين المصلين ملتفين حول الكعبة.. كأنهم بنيان مرصوص
جنة الصائم

فيديو- مشهد مهيب لملايين المصلين ملتفين حول الكعبة.. كأنهم بنيان مرصوص
23 بطاقة حمراء.. نهائي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو يتحول إلى معركة برازيلية
رياضة عربية وعالمية

23 بطاقة حمراء.. نهائي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو يتحول إلى معركة برازيلية
عطلوا كاميرات المراقبة.. تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في الأقصر
أخبار المحافظات

عطلوا كاميرات المراقبة.. تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في الأقصر
"هذه لعبة قذرة".. الحبتور يجدد هجومه اللاذع على إدارة ترامب
شئون عربية و دولية

"هذه لعبة قذرة".. الحبتور يجدد هجومه اللاذع على إدارة ترامب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة