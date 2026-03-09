إعلان

السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات

كتب : محمد نصار

12:53 م 09/03/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنه رغم الظروف الإقليمية والدولية المحيطة وجسامة التحديات، إلا أن اقتصادنا في منطقة الأمان؛ بشهادة المؤسسات الدولية المعنية.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ43، التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وأضاف الرئيس: نأمل ألا تترتب على الحرب الجارية بالمنطقة، تداعيات اقتصادية تؤثر على مصر، كما حدث منذ أكتوبر 2023، حيث تكبدنا خسائر؛ قاربت على عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس، بسبب الحرب في غزة، بالإضافة إلى الآثار الأخرى المباشرة وغير المباشرة لهذه الحرب.

وتابع: أؤكد أن أعظم ما يميز مصر، هو شعبها الأصيل ووعيه المستنير، ووحدته التي لا تنفصم، وتماسكه الذي لا يتزعزع أمام التحديات والمتغيرات، وكذلك إصراره على العمل والبناء، ليكون السند الحقيقي لمسيرة الوطن في تنمية الإنسان المصري وتأهيل الكوادر وتمكين النوابغ، لتحقيق حلمنا الكبير؛ بأن تتبوأ مصر المكانة التي تستحقها بين الأمم المتقدمة.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي: أخطر ما يواجه الأمة هو الجهل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي يوم الشهيد الندوة التثقيفية الـ43 إيرادات قناة السويس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
23 بطاقة حمراء.. نهائي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو يتحول إلى معركة برازيلية
رياضة عربية وعالمية

23 بطاقة حمراء.. نهائي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو يتحول إلى معركة برازيلية
السيسي: يوم الشهيد عهد متجدد لحماية الوطن والعمل من أجل رفعة مصر
أخبار مصر

السيسي: يوم الشهيد عهد متجدد لحماية الوطن والعمل من أجل رفعة مصر
أبرزهم المنشاوي والصياد ونعينع.. خريطة تلاوات قرآن المغرب بالإذاعة في العشر
أخبار مصر

أبرزهم المنشاوي والصياد ونعينع.. خريطة تلاوات قرآن المغرب بالإذاعة في العشر
إعلام عبري يزعم: قطر قررت طرد قادة حماس لرفضهم إدانة الهجمات الإيرانية
شئون عربية و دولية

إعلام عبري يزعم: قطر قررت طرد قادة حماس لرفضهم إدانة الهجمات الإيرانية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة