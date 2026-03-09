في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالألعاب النارية وحيازتها وترويجها، وتكثيف الحملات لملاحقة القائمين على تلك الأنشطة، قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات مكثفة بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة.

حملات مكثفة للداخلية ضد تجار الألعاب النارية



أسفرت تلك الحملات عن ضبط 81 قضية متنوعة، وتم ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية خلال تلك العمليات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.