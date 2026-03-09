إعلان

ضبط أكثر من مليون قطعة.. حملات مكثفة للداخلية ضد تجار الألعاب النارية

كتب : علاء عمران

01:56 م 09/03/2026 تعديل في 02:01 م

المتهمين

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالألعاب النارية وحيازتها وترويجها، وتكثيف الحملات لملاحقة القائمين على تلك الأنشطة، قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات مكثفة بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة.

حملات مكثفة للداخلية ضد تجار الألعاب النارية


أسفرت تلك الحملات عن ضبط 81 قضية متنوعة، وتم ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية خلال تلك العمليات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الألعاب النارية وزارة الداخلية النيابة العامة

