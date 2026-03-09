إعلان

شخصان يروّعان قائدي السيارات بالحجارة على الطريق.. وتحرك عاجل من الداخلية

كتب : علاء عمران

01:22 م 09/03/2026

المتهمين

كشفت وزارة الداخلية ملابسات فيديو متداول يظهر شخصين يستجدان المارة ويلقون الحجارة على السيارات بالإسكندرية الزراعى بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو استجداء المارة وإلقاء الحجارة على السيارات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتبين أنهما عاطلان ومقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة. وأقرا بارتكابهما الواقعة، حيث كانا يرتديان ملابس رثة ويحملان حجارة لاستجداء المارة وترهيب قائدي السيارات لإجبارهم على دفع مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قائدي السيارات استجداء المارة إلقاء الحجارة

