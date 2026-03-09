كشفت وزارة الداخلية ملابسات فيديو متداول يظهر شخصين يستجدان المارة ويلقون الحجارة على السيارات بالإسكندرية الزراعى بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو استجداء المارة وإلقاء الحجارة على السيارات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتبين أنهما عاطلان ومقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة. وأقرا بارتكابهما الواقعة، حيث كانا يرتديان ملابس رثة ويحملان حجارة لاستجداء المارة وترهيب قائدي السيارات لإجبارهم على دفع مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

