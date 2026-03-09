إعلان

فيديو مثير| بيع مخدرات بأحد شوارع العبور يشعل الجدل.. والداخلية تتحرك

كتب : أحمد أبو النجا

02:27 م 09/03/2026

المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شخصين يستقلا سيارة ويقومان بترويج المواد المخدرة بأحد شوارع مدينة العبور بالقليوبية.

بيع مخدرات بأحد شوارع العبور يشعل الجدل

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان أحدهما له معلومات جنائية، ومقيمان بالقليوبية.

وبحوزتهما تم ضبط حوالي 17 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة، تشمل شادو، حشيش، شابو، بودرة الحشيش الصناعي، بالإضافة إلى كمية من الخامات والأدوات المستخدمة في إعادة تدوير وتهيئة المواد المخدرة.

وبمواجهتهما اعترفا بالنشاط الإجرامي المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بيع مخدرات وزارة الداخلية مدينة العبور

