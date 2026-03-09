ضبط مزور تأشيرات وعقود العمل في بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخص بالقاهرة متهم بالنصب على المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج.

ضبط نصابًا يستغل الراغبين في السفر للعمل بالخارج بالقاهرة

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يستغل صفحات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب ضحاياه، ويقوم بالاتفاق معهم على مبالغ مالية مقابل توفير تأشيرات سفر. وبعد الاتفاق، كان المتهم يقوم بتزوير التأشيرات باستخدام برامج تعديل الصور على هاتفه المحمول، ثم يطبعها ويلصقها على جوازات السفر.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته عقود عمل خالية البيانات وهاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين كما أظهرت التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

