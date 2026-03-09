إعلان

ضبط مزور تأشيرات وعقود العمل في بالقاهرة

كتب : علاء عمران

01:04 م 09/03/2026

متهم

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخص بالقاهرة متهم بالنصب على المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج.

ضبط نصابًا يستغل الراغبين في السفر للعمل بالخارج بالقاهرة

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يستغل صفحات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب ضحاياه، ويقوم بالاتفاق معهم على مبالغ مالية مقابل توفير تأشيرات سفر. وبعد الاتفاق، كان المتهم يقوم بتزوير التأشيرات باستخدام برامج تعديل الصور على هاتفه المحمول، ثم يطبعها ويلصقها على جوازات السفر.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته عقود عمل خالية البيانات وهاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين كما أظهرت التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإدارة العامة جرائم الأموال العامة صفحات إعلانية

فيديو- مشهد مهيب لملايين المصلين ملتفين حول الكعبة.. كأنهم بنيان مرصوص
جنة الصائم

عطلوا كاميرات المراقبة.. تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في الأقصر
أخبار المحافظات

بعد نفي شائعة الغيبوبة.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر في العناية المركزة
دراما و تليفزيون

ترامب في زمن الحرب.. كيف غيّر شكل القيادة الأمريكية؟
شئون عربية و دولية

السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
أخبار مصر

