"جرانيت" تطلق صندوق استثمار لأدوات الدخل الثابت بالدولار

أعلنت شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق صندوق استثمار نقدي جديد بالدولار تحت اسم "صندوق استثمار جرانيت بالدولار" في خطوة تعكس التزام جرانيت بتقديم أدوات مبتكرة ومتنوعة للمستثمرين في قطاع التكنولوجيا النقدية (CashTech).

يأتي إطلاق الصندوق، وفق بيان الشركة اليوم، بالشراكة بين شركة النعيم القابضة للاستثمارات وشركة جرانيت القابضة، حيث تتولى شركة جرانيت مهام مدير الاستثمار للصندوق، بما يضمن إدارة احترافية للأدوات الدولارية وتقديم قيمة مضافة للمستثمرين وفقًا للأطر التنظيمية المعتمدة.

ويأتي هذا الإطلاق بعد نحو شهر من حصول جرانيت على رخصة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وإطلاق تطبيق "حساب جرانيت يوم بيوم" كمنصة رقمية لإدارة السيولة النقدية.

ويأتي ذلك كاستجابة مباشرة للطلب المتزايد في السوق على أدوات استثمارية آمنة وذات عائد مرتفع مقارنة بالأدوات التقليدية المتاحة.

ويوفر حساب جرانيت يوم بيوم الدولاري أعلى العوائد اليومية التراكمية تحت إشراف رقابي كامل، ويعتمد الحساب على إجراءات التعريف الإلكتروني (eKYC) التقنية، مع إتاحة الشراء يوميا بينما تتم عمليات الاسترداد في اليوم الأول من كل أسبوع.

ويستثمر الصندوق حصريًا في الأوعية الادخارية والأدوات المقومة بالدولار، بما يمنح العملاء فرصة الاستفادة من عوائد مستقرة بالعملة الصعبة.

ويتيح الحساب للعملاء الشراء اليومي وميزة السيولة الفورية ضمن دورة الاسترداد الأسبوعية، دون قيود أو غرامات، مما يعزز من كفاءة الإدارة النقدية لدى الشركات ويدعم اتخاذ قرارات مالية أكثر كفاءة بدلا من الإبقاء على السيولة في أوعية ذات عوائد منخفضة.

وقال هشام أكرم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية، إننا نعمل مع شركائنا في شركة النعيم جاهدين على تعزيز ثقافة استخدام الصناديق النقدية في مصر كأداة فعالة لإدارة السيولة والحصول على أعلى العوائد من خلال حلولنا المالية الذكية، بما يسهم في رفع الوعي المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وقال يوسف الفار، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للاستثمارات، إن إطلاق صندوق جرانيت النقدي بالدولار تعد خطوة استراتيجية تعكس قوة الشراكة بين النعيم وجرانيت، وهي استجابتنا المباشرة لاحتياجات المستثمرين الباحثين عن أدوات فعالة لإدارة السيولة بالعملة الصعبة داخل السوق المصري.