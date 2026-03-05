إعلان

النائب العام يستقبل أطفال مستشفى 57357 على مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان

كتب : أحمد أبو النجا

12:35 ص 05/03/2026
في لفتة إنسانية تجسد قيم التراحم والتكافل، استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، بإشراف مكتب حماية الطفل وبحضور لفيف من قيادات النيابة العامة، عدداً من الأطفال، من بينهم أبطال مستشفى (57357) لعلاج سرطان الأطفال، يرافقهم مجموعة من القائمين على رعايتهم، وذلك على مأدبة إفطار أقامتها النيابة العامة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

دعم إنساني ونفسي

وخلال اللقاء، رحّب النائب العام بالأطفال وذويهم، معرباً عن بالغ تقديره للدور الإنساني والوطني الكبير الذي تضطلع به مستشفى 57357 في رعاية الأطفال وتقديم الدعم الطبي والنفسي المتميز لهم. وأكد سيادته حرص النيابة العامة الأصيل على المشاركة المجتمعية الفعالة، ودعم كافة المبادرات الإنسانية التي تعزز قيم التكافل الاجتماعي وترسخ روح المودة في المجتمع المصري.

هدايا وأجواء مبهجة

وشهدت الزيارة أجواءً مليئة بالود والبهجة، حيث حرص النائب العام وقيادات النيابة العامة على تقديم الهدايا التذكارية للأطفال لإدخال السرور على قلوبهم. ومن جانبهم، أهدى القائمون على المستشفى سيادة النائب العام هدية تذكارية تحمل صورة توثق الزيارة السابقة للنيابة العامة للمستشفى، تقديراً لجهودها المستمرة في الدعم.

واختتم اللقاء بتبادل الأحاديث الودية بين المستشار محمد شوقي والأطفال، حيث تمنى لهم دوام الصحة والعافية والشفاء العاجل، ومستقبلاً مشرقاً يليق بعزيمتهم في مواجهة المرض.

