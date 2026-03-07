النائب العام يستقبل أطفال مستشفى 57357 على مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان

واصلت وزارة الداخلية حملاتها لمكافحة جرائم حيازة وترويج الألعاب النارية، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على حيازتها.

الداخلية تضبط 800 ألف قطعة ألعاب نارية

وأسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة عن ضبط 87 قضية تضمنت حوالي 800 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في القضايا.