الداخلية تضبط 800 ألف قطعة ألعاب نارية في 87 قضية بمختلف المحافظات
كتب : علاء عمران
12:31 م 07/03/2026 تعديل في 12:34 م
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
واصلت وزارة الداخلية حملاتها لمكافحة جرائم حيازة وترويج الألعاب النارية، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على حيازتها.
الداخلية تضبط 800 ألف قطعة ألعاب نارية
وأسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة عن ضبط 87 قضية تضمنت حوالي 800 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في القضايا.