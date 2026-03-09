تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية، ومنظومة الإضاءة والصوتيات بقصر ثقافة المنصورة، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني والمواصفات المحددة في تنفيذ الأعمال، يرافقه، الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواصفات والتصميمات الفنية المقررة، مؤكدًا أن قصر الثقافة بالمنصورة يمثل منارة ثقافية وتاريخية، وأن إعادة إحياء هذا القصر مثل نقلة نوعية في إعادة إحياء الحياة الثقافية والفنية فيه بما يليق بأبناء الدقهلية.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بعمل الصيانة الدورية لقاعة القصر والمسرح والحفاظ على مكتسبات التطوير التي جرت للقصر، ليظل قصر الثقافة نموذجًا للمظهر الحضاري الذي يعكس عراقة محافظة الدقهلية وريادتها الثقافية، وأكد على التزام المحافظة بتوفير كل الدعم اللازم لهذا الصرح الثقافي، الذي يشكِّل نقلة نوعية في المشهد الثقافي بالدقهلية.

كما تفقد محافظ الدقهلية أعمال تطوير ورفع كفاءة الحدائق الداخلية بالقصر مشددا على ضرورة الحفاظ على المساحات الخضراء والإضاءة فيها، مشيراً إلى متابعته الشخصية المستمرة من خلال زياراته الميدانية المُفاجئة، لضمان الالتزام الكامل بالجودة والمواصفات الفنية المطلوبة، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات القصر بعد تطويره.