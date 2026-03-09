إعلان

قرار من القضاء بشأن استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان على حكم إعدامه

كتب : أحمد عادل

02:12 م 09/03/2026

متهم بالبدلة الحمراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجلت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم الإثنين، استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان في الكوربة، على حكم إعدامه، لجلسة 12 أبريل المقبل للاطلاع ومرافعة الدفاع.

وكانت محكمة جنايات أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم "ناصر" حضوريًا وبإجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي، بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل مالك مقهى أسوان باستخدام سلاح أبيض "مطواة".

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل مالك مقهى أسوان بمنطقة الكوربة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10058 لسنة 2024 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 3404 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، أن المتهم "ناصر ص. م" قتل المجني عليه "محمد ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وذكرت النيابة أن المتهم عقد النية وأعد العدة لقتل المجني عليه على خلفية خلافات سابقة بينهما، حيث جهز سلاحًا أبيض وتربص بالمجني عليه في المكان الذي أيقن مروره منه، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنة استقرت في بطنه، أفقدته توازنه وأسقطته أرضًا.

وأضافت التحقيقات أن المتهم جثم فوق المجني عليه وواصل الاعتداء عليه بتوجيه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، قاصدًا إزهاق روحه، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته وفقًا لتقرير الصفة التشريحية. كما ثبت أن المتهم أحزر سلاحًا أبيض "مطواة" دون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات.

اقرأ أيضا:

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قتل مالك مقهى جنايات مستأنف القاهرة مقهى أسوان في الكوربة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

واتساب يختبر اشتراكا مدفوعا باسم "واتساب بلس".. ما الميزات الجديدة؟
أخبار و تقارير

واتساب يختبر اشتراكا مدفوعا باسم "واتساب بلس".. ما الميزات الجديدة؟
"كان راجع من صلاة الفجر".. ضبط شاب اعتدى على مسن بعصا في المحلة
أخبار المحافظات

"كان راجع من صلاة الفجر".. ضبط شاب اعتدى على مسن بعصا في المحلة
مسلسل "الكينج".. محمد عادل إمام يعلق على مشهد رقص إيمي سالم
دراما و تليفزيون

مسلسل "الكينج".. محمد عادل إمام يعلق على مشهد رقص إيمي سالم

عطلوا كاميرات المراقبة.. تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في الأقصر
أخبار المحافظات

عطلوا كاميرات المراقبة.. تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في الأقصر
عودة الغاز الإسرائيلي.. ارتفاع التدفقات إلى مصر لتصل 250 مليون قدم يوميًا
اقتصاد

عودة الغاز الإسرائيلي.. ارتفاع التدفقات إلى مصر لتصل 250 مليون قدم يوميًا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة