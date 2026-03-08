في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات والأسلحة غير المرخصة، أكدت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة قيام بؤر إجرامية في عدة محافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة تمهيدًا للإتجار بها.

الداخلية تضرب بؤرًا إجرامية بالأقصر

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف هذه البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين شديدي الخطورة محكوم عليهم سابقًا بالسجن في جنايات تتعلق بالإتجار بالمخدرات والأسلحة والسرقات، وضبط باقي عناصر البؤر.

وبحوزتهم تم ضبط أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة، تشمل حشيش، آيس "شابو"، هيدرو، هيروين، إضافة إلى قرابة 12,500 قرص مخدر، و69 قطعة سلاح ناري (17 بندقية آلية، 26 بندقية خرطوش، 26 فرد خرطوش). وتقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بأكثر من 71 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

