إعلان

أسعار 5 عملات عربية ترتفع خلال تعاملات اليوم الخميس

كتب : آية محمد

12:18 م 14/05/2026

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 14-5-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.04 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و14.12 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.38 جنيه للشراء، و14.42 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 138.04 جنيه للشراء، بتراجع 37 قرشًا، و140.51 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.42 جنيه للشراء، و14.53 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 73.72 جنيه للشراء، بزيادة 14 قرشًا، و74.83 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 167.66 جنيه للشراء، و172.96 جنيه للبيع، بزيادة 32 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدينار الكويتي سعر الريال السعودي الدينار الأردني سعر الدرهم الإماراتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

راقبها صباحا.. 5 أعراض لـ السكري تظهر على القدمين
نصائح طبية

راقبها صباحا.. 5 أعراض لـ السكري تظهر على القدمين

نبذل أقصى جهد للاستمرار في الممتاز.. بيان من الإسماعيلي بعد الهبوط
رياضة محلية

نبذل أقصى جهد للاستمرار في الممتاز.. بيان من الإسماعيلي بعد الهبوط
خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والزيت واستقرار الذهب
اقتصاد

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والزيت واستقرار الذهب
"اللي بيحطوا أكل للكلاب غلطانين ليه".. سمية الخشاب تدافع عن كلاب الشوارع
زووم

"اللي بيحطوا أكل للكلاب غلطانين ليه".. سمية الخشاب تدافع عن كلاب الشوارع
أبرز المجوهرات التي خطفت الأنظار خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي
الموضة

أبرز المجوهرات التي خطفت الأنظار خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

أكسيوس: إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لاستئناف الحرب
مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الأضحى 2026
رسميًا.. موعد صرف تكافل وكرامة لشهر مايو وقيمة الدعم
الحكومة تحسم الجدل بشأن صرف زيت مغشوش ضمن المقررات التموينية
لبضع دقائق.. أرني سلوت يزف بشرى سارة بشأن محمد صلاح