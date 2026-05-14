ارتفعت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 14-5-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.04 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و14.12 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.38 جنيه للشراء، و14.42 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 138.04 جنيه للشراء، بتراجع 37 قرشًا، و140.51 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.42 جنيه للشراء، و14.53 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 73.72 جنيه للشراء، بزيادة 14 قرشًا، و74.83 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 167.66 جنيه للشراء، و172.96 جنيه للبيع، بزيادة 32 قرشًا للشراء والبيع.