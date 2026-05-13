انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

12:36 م 13/05/2026

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13-5-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الريال اليوم؟

انخفض سعر الريال السعودي اليوم بعد تراجع سعر الدولار مدفوعًا بدخول مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية".

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 14.02 جنيه للشراء، و14.09 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 14.02 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و14.09 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

بنك القاهرة: 14.04 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و14.15 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك الإسكندرية: 14.07 جنيه للشراء، و14.17 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 14.07 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و14.11 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

