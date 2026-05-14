انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 14-5-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 61.84 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و62.03 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا.

بنك مصر: 61.85 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و62.05 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا.

بنك القاهرة: 61.84 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و62.03 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 61.92 جنيه للشراء، بزيادة 14 قرشًا، و62.12 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

البنك التجاري الدولي: 61.87 جنيه للشراء، و62.05 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.