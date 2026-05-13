أسعار 6 عملات عربية تنخفض خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

12:52 م 13/05/2026

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13-5-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا انخفضت أسعار العملات اليوم؟

انخفضت أسعار العملات اليوم بعد تراجع سعر الدولار مدفوعًا بدخول مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية".

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.02 جنيه للشراء، و14.09 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.35 جنيه للشراء، و14.39 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 138.41 جنيه للشراء، بتراجع 63 قرشًا، و140.89 جنيه للبيع، بتراجع 65 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.39 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و14.5 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

سعر الدينار الأردني: 73.58 جنيه للشراء، و74.68 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا للبيع والشراء.

سعر الدينار الكويتي: 167.34 جنيه للشراء، بتراجع 81 قرشًا، و172.64 جنيه للبيع، بتراجع 84 قرشًا.

