

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و6 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 14-5-2026، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

بنك مصر:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

بنك البركة:

52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.89 جنيه للشراء، و52.99 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.