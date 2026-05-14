انخفض في 3 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:49 ص 14/05/2026

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 14-5-2026، بينما ارتفع في بنكين، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 14.03 جنيه للشراء، و 14.1جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 14.03 جنيه للشراء، و14.1 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 14.02 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و14.09 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك الإسكندرية: 14.01 جنيه للشراء، و14.11 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 14.05 جنيه للشراء، و14.09 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

