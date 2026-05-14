مصرع فتاة سقطت من الطابق السابع بمنطقة الحضرة في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:13 م 14/05/2026

إسعاف

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من الطابق السابع بمبنى سكني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بمنطقة الحضرة بنطاق حي وسط بالإسكندرية.

تفاصيل مصرع فتاة سقطت من الطابق السابع بالإسكندرية

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا، يفيد بورود بلاغ نجدة عن سقوط فتاة بشارع الكردي بنطاق دائرة قسم شرطة محرم بك.

وانتقلت قوات الأمن مصحوبة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى فرض كردون أمني حول مكان الحادث لتسهيل إجراءات الفحص والتحري.

المعاينة

وتبين المعاينة الأولية أن الفتاة سقطت من الطابق السابع عقب اختلال توازنها، مما أدى لوفاتها فورا نتيجة قوة الارتطام بالأرض، ولم تشر التحريات إلى وجود شبهة جنائية.

حرر عن ذلك محضرًا بالواقعة، ونقل جثمان الفتاة إلى المشرحة تحت تصرفه جهات التحقيق

الإسكندرية مصرع فتاة سقوط من ارتفاع النيابة العامة حادث سقوط منطقة الحضرة مديرية أمن اسيوط

