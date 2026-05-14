مدبولي يكرم ذوي الهمم والكوادر التعليمية بمبادرة "المليون رخصة دولية"

كتب : محمد أبو بكر

01:13 م 14/05/2026

مصطفى مدبولي

كرّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من الشركات ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم، وذلك خلال احتفالية إطلاق مبادرة "المليون رخصة دولية" و"مرصد سوق العمل الدولي"، التي أُقيمت بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة.

شمل التكريم 60 طالبًا من ذوي الهمم، تقديرًا لتميزهم في الحصول على الرخص الدولية، إلى جانب تكريم المتميزين في برامج التدريب الموجهة للنساء والفتيات، في إطار دعم الدولة لتمكين المرأة وتعزيز المهارات الرقمية وريادة الأعمال.

كما شهدت الاحتفالية تكريم فرق العمل بالمحافظات المشاركة في تنفيذ المبادرة، وعدد من الأكاديميات التعليمية على مستوى الجمهورية، تقديرًا لدورها في دعم الإبداع والتميز وتطوير منظومة التعليم.

من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن الاستثمار في الإنسان يمثل أولوية أساسية للدولة، مشيرًا إلى أهمية تطوير التعليم في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وإعداد المعلمين وفق متطلبات سوق العمل الحديث.

أضاف الوزير أن عددًا من الطلاب نجحوا في تحقيق إنجازات بمجال ريادة الأعمال الدولية، مؤكدًا ضرورة استمرار تطوير منظومة التعليم وتنمية المهارات الرقمية بما يتوافق مع المعايير العالمية.

تأتي مبادرة "المليون رخصة دولية" ضمن جهود الدولة لتأهيل الشباب وربط التعليم بسوق العمل، من خلال برامج تدريبية متطورة تستهدف إعداد جيل قادر على المنافسة محليًا ودوليًا، ودعم خطط الدولة لتطوير التعليم والتدريب.

مصطفى مدبولي ذوي الهمم وزارة التربية والتعليم المليون رخصة دولية

