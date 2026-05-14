أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن الإحرام هو أول مناسك الحج والعمرة، ويترتب عليه التزام المسلم بعدد من الضوابط الشرعية التي تُعرف بمحظورات الإحرام، والتي يجب على الحاج والمعتمر تجنبها تعظيمًا لشعائر الله.

وأوضح خلال تصريحات خاصة،أن من أبرز محظورات الإحرام: حلق الشعر أو تقصيره، وقص الأظافر، واستعمال الطيب، ولبس المخيط للرجل، وتغطية الرأس، إضافة إلى الجماع ومقدماته، وعقد النكاح أو الخطبة، وقتل الصيد البري، مؤكدًا أن هذه المحظورات تختلف في أحكامها، فمنها ما يوجب الفدية، ومنها ما يفسد النسك إذا وقع فيه.

وأضاف أن الالتزام بهذه الأحكام يعكس تعظيم الحاج لشعائر الله، وحرصه على أداء النسك على الوجه الصحيح، مشيرًا إلى أن الأصل في الإحرام هو التجرد من الزينة والانشغال بالطاعة والذكر.

وفيما يتعلق بأنواع الحج، أوضح أنها ثلاثة: حج الإفراد، وحج القِران، وحج التمتع، مبينًا أن لكل نوع أحكامه وطريقته في الأداء، حيث يكون الإفراد بالإحرام بالحج فقط، بينما القِران يكون بالجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد، أما التمتع فيكون بأداء العمرة أولًا ثم التحلل منها، ثم الإحرام بالحج في وقته.

وأشار إلى أن التمتع هو الأكثر تيسيرًا لكثير من الناس، خاصة القادمين من خارج مكة، لأنه يتيح لهم التحلل بين العمرة والحج، مؤكدًا أن جميع الأنواع صحيحة ويجوز للمسلم أن يختار منها ما يناسب حاله.

وشدد على ضرورة تعلم أحكام الحج قبل أدائه، حتى لا يقع الحاج في أخطاء قد تؤثر على صحة نسكه، داعيًا إلى الالتزام بتعاليم الشرع في أداء المناسك.

وشدد على أن الحج عبادة عظيمة تحتاج إلى استعداد علمي وروحي، حتى يؤديها المسلم على الوجه الذي يرضي الله عز وجل.

اقرأ أيضاً:

الإفتاء توضح ملابس الإحرام للرجل والمرأة.. صفتها الشرعية واللون المستحب

الإفتاء توضح حكم صرف جزء من الزكاة في شراء سلع توزع على الفقراء والمحتاجين