أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الموارد البشرية وتأهيلها، باعتباره أحد المحاور الرئيسية ضمن خطة بناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته للمنافسة في سوق العمل العالمي.

مدبولي: "الرخص الدولية جزء من منظومة متكاملة"

قال رئيس الوزراء، خلال احتفالية صندوق تطوير التعليم، إن تسليم الرخص الدولية يُعد خطوة مهمة ضمن منظومة أكبر تستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل، موضحًا أن مئات الآلاف استفادوا بالفعل من برامج التدريب المتقدمة وأصبحوا مؤهلين للعمل في مختلف المجالات.

أضاف مدبولي أن ما تشهده الدولة حاليًا هو نتيجة تعاون مثمر بين صندوق تطوير التعليم وعدد من الجهات الدولية والمحلية، بما يساهم في تطوير منظومة التعليم والتدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية.

أوضح أن هناك توجهًا استراتيجيًا واضحًا للدولة يقوم على بناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بوضع ملف الموارد البشرية وتدريبها على رأس أولوياتها.

رئيس الوزراء: "اهتمام خاص بالمهارات الرقمية واللغات"

أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بمنظومة الرخص الدولية لمزاولة المهن بالخارج، خاصة في مجالات المهارات الرقمية واللغات وريادة الأعمال، بما يعزز فرص الشباب المصري في الحصول على فرص عمل تنافسية داخل وخارج البلاد.