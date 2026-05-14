إعلان

مدبولي: الدولة تضع تدريب وتأهيل الموارد البشرية على رأس أولوياتها

كتب : محمد أبو بكر

01:12 م 14/05/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الموارد البشرية وتأهيلها، باعتباره أحد المحاور الرئيسية ضمن خطة بناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته للمنافسة في سوق العمل العالمي.

مدبولي: "الرخص الدولية جزء من منظومة متكاملة"

قال رئيس الوزراء، خلال احتفالية صندوق تطوير التعليم، إن تسليم الرخص الدولية يُعد خطوة مهمة ضمن منظومة أكبر تستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل، موضحًا أن مئات الآلاف استفادوا بالفعل من برامج التدريب المتقدمة وأصبحوا مؤهلين للعمل في مختلف المجالات.

أضاف مدبولي أن ما تشهده الدولة حاليًا هو نتيجة تعاون مثمر بين صندوق تطوير التعليم وعدد من الجهات الدولية والمحلية، بما يساهم في تطوير منظومة التعليم والتدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية.

أوضح أن هناك توجهًا استراتيجيًا واضحًا للدولة يقوم على بناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بوضع ملف الموارد البشرية وتدريبها على رأس أولوياتها.

رئيس الوزراء: "اهتمام خاص بالمهارات الرقمية واللغات"

أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بمنظومة الرخص الدولية لمزاولة المهن بالخارج، خاصة في مجالات المهارات الرقمية واللغات وريادة الأعمال، بما يعزز فرص الشباب المصري في الحصول على فرص عمل تنافسية داخل وخارج البلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي سوق العمل الرخص الدولية صندوق تطوير التعليم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيروس هانتا.. هل يصبح جائحة على غرار كورونا؟
أخبار مصر

فيروس هانتا.. هل يصبح جائحة على غرار كورونا؟
الإعلامي محمد موسى: ديزني أرسلت ضعف أجر عبد الرحمن أبو زهرة تقديرًا لإبداعه
زووم

الإعلامي محمد موسى: ديزني أرسلت ضعف أجر عبد الرحمن أبو زهرة تقديرًا لإبداعه
المؤشر الرئيسي للبورصة ينخفض في بداية جلسة اليوم الخميس
اقتصاد

المؤشر الرئيسي للبورصة ينخفض في بداية جلسة اليوم الخميس
بعد تصدرهما تريند "جوجل".. 10 صور جمعت أحمد عز وزينة
زووم

بعد تصدرهما تريند "جوجل".. 10 صور جمعت أحمد عز وزينة
حسام حسن يكشف صاحب الفضل في اكتشافه بناشئين الأهلي
رياضة محلية

حسام حسن يكشف صاحب الفضل في اكتشافه بناشئين الأهلي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

أكسيوس: إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لاستئناف الحرب
مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الأضحى 2026
رسميًا.. موعد صرف تكافل وكرامة لشهر مايو وقيمة الدعم
الحكومة تحسم الجدل بشأن صرف زيت مغشوش ضمن المقررات التموينية
لبضع دقائق.. أرني سلوت يزف بشرى سارة بشأن محمد صلاح