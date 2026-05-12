ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:18 ص 12/05/2026

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12-5-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفعت أسعار الريال السعودي اليوم؟

ارتفعت أسعار الريال السعودي اليوم بعد ارتفاع سعر الدولار مدفوعًا بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 14.13 جنيه للشراء، و14.2 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 14.13 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و14.21 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا.

بنك القاهرة: 14.08 جنيه للشراء، و14.16 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 14.07 جنيه للشراء، و14.17 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 14.17 جنيه للشراء، و14.22 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

