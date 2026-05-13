رئيس أفريكسيم بنك: إجمالي أصول مجموعة البنك بلغ نحو 49.4 مليار دولار

كتب : منال المصري

10:27 م 13/05/2026

البنك العربي الأفريقي الدولي

كشف جورج إلومبي رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" أن إجمالي أصول مجموعة البنك بلغ نحو 49.4 مليار دولار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إجراءات استضافة مصر الاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك بالعلمين الجديدة أن حقوق المساهمين وصلت إلى 8.26 مليار دولار، مع تسجيل نسبة كفاية رأسمال تبلغ 33% ونسبة قروض متعثرة عند 2.4% فقط، وهو ما يعكس متانة المركز المالي للبنك وثقة المستثمرين في أدائه.

كما أعلن أن مجلس إدارة البنك وافق مؤخراً على برنامج استجابة للأزمات في الخليج GCRB بقيمة 10 مليارات دولار ، بهدف دعم الدول الأفريقية في توفير الواردات الأساسية، خاصة المنتجات البترولية والأسمدة، ومساندة البنوك التجارية الأفريقية في مواجهة التحديات التمويلية.

وأكد إلومبي أن الاجتماعات السنوية ستشهد كذلك تنظيم منصة استثمارية و”قاعة صفقات” تجمع بين الشركات الأفريقية والمستثمرين والمؤسسات التمويلية الدولية، بما يسهم في دفع مشروعات التجارة والصناعة والبنية التحتية داخل القارة.

قبل قمة الصين.. ترامب يُهاجم الصحفيين ويتهمهم بـ"التشكيك" في إنجازاته (فيديو)
