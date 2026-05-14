ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الخميس؟

كتب : أحمد الخطيب

01:00 م 14/05/2026

سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر في منتصف تعاملات الخميس 14-5-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4646 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5974 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6970 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 7965 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 55760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79650 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247711 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 398250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.23% إلى نحو 4699 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

