ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12-5-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا ارتفعت أسعار العملات اليوم؟

ارتفعت أسعار العملات اليوم بعد ارتفاع سعر الدولار مدفوعًا بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.08 جنيه للشراء، و14.15 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.42 جنيه للشراء، و14.46 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 138.41 جنيه للشراء، بزيادة 63 قرشًا، و140.89 جنيه للبيع، بزيادة 64 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.45 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و14.57 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

سعر الدينار الأردني: 73.92 جنيه للشراء، و75.02 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للبيع والشراء.

سعر الدينار الكويتي: 168.15 جنيه للشراء، بزيادة 76 قرشًا، و173.48 جنيه للبيع، بزيادة 79 قرشًا.