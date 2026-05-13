إعلان

المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة توقع عقدا لصالح مصر بـ1.5 مليار دولار

كتب : منال المصري

09:15 م 13/05/2026 تعديل في 10:33 م

الإسلامية لتمويل التجارة توقع عقدا لصالح مصر بـ1.5

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية توقيع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عقدا بقيمة 1.5 مليار دولار لعام 2026 لصالح مصر.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، فإن التوقيع جاء اليوم بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسادة ممثلي الهيئات والشركاء المعنيين.

وقع الاتفاقية؛ المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومصطفى إسماعيل عبد الكريم، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وأمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول.

وخلال كلمته؛ أوضح الدكتور أحمد رستم، أن توقيع برنامج العمل السنوي بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يأتي ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع المؤسسة، والذي يستهدف تعزيز جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة بمبلغ 1.5 مليار دولار، لكل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية (بمبلغ 700 مليون دولار)، والهيئة المصرية العامة للبترول (بمبلغ 800 مليون دولار).

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن توقيع برنامج العمل السنوي يمثل امتدادًا للشراكة التنموية الناجحة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بصفة عامة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على وجه الخصوص، والتي تمتد لنحو 18 عامًا وتحديدًا منذ انطلاق أعمالها في عام 2008.
أثمرت عن محفظة تعاون بإجمالي 24.8 مليار دولار، من خلال توقيع 5 اتفاقيات إطارية كانت آخرها الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2018 والتي تم تجديد العمل بها عام 2022 لمدة 5 سنوات إضافية، بما يتيح آليات التمويل المبتكر لمختلف قطاعات التنمية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

مؤسسة التمويل الدولية وزارة التخطيط أحمد رستم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد النادي الإسماعيلي.. هبوط نادي فاركو رسميًا للقسم الثاني
رياضة محلية

بعد النادي الإسماعيلي.. هبوط نادي فاركو رسميًا للقسم الثاني
"شيخ عرض عليّ الدوري".. فرج عامر يكشف كواليس مثيرة عن سموحة (فيديو)
رياضة محلية

"شيخ عرض عليّ الدوري".. فرج عامر يكشف كواليس مثيرة عن سموحة (فيديو)
مهاب مجاهد: الغش الجماعي خطر على الأمن القومي.. وكثافة المناهج ترهق الأسر
أخبار مصر

مهاب مجاهد: الغش الجماعي خطر على الأمن القومي.. وكثافة المناهج ترهق الأسر
ملخص فوز مان سيتي على كريستال بالاس 3-0 في الدوري الإنجليزي اليوم
رياضة عربية وعالمية

ملخص فوز مان سيتي على كريستال بالاس 3-0 في الدوري الإنجليزي اليوم
"خست النص وفاجأت الجمهور" ماذا فعلت ليلى علوي لتفقد وزنها؟
زووم

"خست النص وفاجأت الجمهور" ماذا فعلت ليلى علوي لتفقد وزنها؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة
"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان" بدمياط
- مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا