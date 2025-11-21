كتبت- منال المصري:

هبط سعر بتكوين للعملات المشفرة الأوسع انتشارا في العالم بنحو 8.5% خلال تعاملات آخر 24 ساعة إلى تحت 83 ألف دولار لأول مرة منذ 7 أشهر، وفقا لمنصة كوين كتب ماركت.

جاء استمرار نزيف العملات المشفرة بقيادة بتكوين بعد تراجع شهية المستثمرين للاستثمار في الملاذات ذات المخاطر المرتفعة وسط زيادة التوقعات بتراجع جديد للفائدة على الدولار.

كان تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أكتوبر أظهر زيادة احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الحالي في آخر اجتماع له خلال 2025 ديسمبر المقبل.