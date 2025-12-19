سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتب- أحمد الخطيب:

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.66 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.66 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع.