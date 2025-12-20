إعلان

المركزي يبيع أذون وسندات خزانة بـ119 مليار جنيه الأحد والاثنين

كتب : منال المصري

11:35 ص 20/12/2025

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

يسعى البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية إلى بيع أذون وسندات خزانة محلية يومي الأحد والاثنين بقيمة 119 مليار جنيه بهدف جمع سيولة من المستثمرين لسد عجز الموازنة.

وبحسب موقع البنك المركزي المصري، فإن غدا الأحد سيبع المركزي أذون خزانة قصيرة الأجل أجل 3 و9 شهور بقيمة 75 مليار جنيه.

فيما سيطرح سندات خزانة أجل عامين و3 و5 سنوات للعائد و3 سنوات للعائد المتعير يوم الاثنين بقيمة 44 مليار جنيه.

تعد أذون وسندات الخزانة إحدى الأدوات المالية في يد وزارة المالية لجمع سيولة من المستثمرين لسد عجز الموازنة مقابل عائد جزي يصرف مقدما للمستفيدين.

البنك المركزي المصري وزارة المالية سندات خزانة عجز الموازنة

