ارتفع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه خلال أسبوع

كتب : أحمد الخطيب

10:27 ص 19/12/2025

سعر الدولار

كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و7 قروش، بينما استقر في بنك كريدي أجريكول، فيما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

