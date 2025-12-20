كيف يمكنك شحن كارت عداد الغاز من خلال الهاتف؟

كتب- أحمد الخطيب:

في إطار التوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع، أصبح شحن كارت عداد الغاز الطبيعي من الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها عدد متزايد من المواطنين.

ويهدف هذا النظام إلى تنظيم الاستهلاك، ومنع تراكم الفواتير، وتحقيق قدر أكبر من الدقة والشفافية في المحاسبة.

ويأتي الاعتماد على عدادات الغاز مسبقة الدفع ضمن خطة وزارة البترول لتطوير خدمات توصيل الغاز الطبيعي، من خلال شركاتها التابعة، مع التوسع في مد الشبكات بمختلف المحافظات، وتقديم تسهيلات وتقسيط ميسر لعملاء توصيل الخدمة.

وفيما يلي يقدم مصراوي دليلًا مبسطًا يوضح أبرز الطرق المتاحة لشحن كارت عداد الغاز مسبق الدفع، سواء من خلال فروع الشركات أو عبر الهاتف المحمول.

شحن كارت عداد الغاز من فروع الشركة أو منافذ "فوري"

تعد هذه الطريقة الأكثر شيوعًا، ويمكن تنفيذها من خلال الخطوات التالية:

يجب أولًا إدخال كارت الشحن في عداد الغاز قبل التوجه لعملية الشحن، للتأكد من تحديث بيانات العداد على الكارت.

بعد ذلك، يتم اصطحاب الكارت إلى أقرب فرع تابع لشركة الغاز أو إلى أحد منافذ "فوري" المعتمدة.

وفي حال استخدام ماكينة "فوري"، يتم البحث عن اسم شركة الغاز التابع لها الكارت، إما من خلال الكود المخصص أو عبر قائمة «المرافق العامة» التي تضم جميع شركات الغاز.

يتم اختيار قيمة الشحن المطلوبة، ليُضاف الرصيد مباشرة إلى الكارت، وبذلك تكتمل عملية الشحن.

شحن كارت عداد الغاز عبر الهاتف المحمول بتطبيق "بتروشحن"

تتيح هذه الطريقة شحن الكارت من المنزل، من خلال الهاتف المحمول، وذلك عبر الخطوات التالية:

في البداية، يجب التأكد من أن الهاتف يدعم خاصية NFC اللازمة لإتمام عملية الشحن.

ثم يتم تحميل تطبيق "بتروشحن" من متجر التطبيقات وتثبيته على الهاتف.

بعد فتح التطبيق، يقوم المستخدم بإنشاء حساب جديد من خلال إدخال البيانات المطلوبة، على أن يتم تفعيل الحساب عبر كود يصل في رسالة نصية قصيرة.

عقب التفعيل، يتم اختيار خدمة «شحن» من داخل التطبيق.

يوضع كارت الغاز أسفل الهاتف بحيث تلامس شريحته مستشعر الـ NFC حتى سماع صوت الصفارة أو الشعور بالاهتزاز.

بعد ذلك، يتم الضغط على «اقرأ الكارت» لعرض بيانات الحساب.

يختار المستخدم قيمة الشحن، سواء من القيم المتاحة (20 – 50 – 100 جنيه) أو إدخال مبلغ يدويًا، بشرط أن يكون أكبر من قيمة القسط المستحق في حال وجود أقساط لتوصيل الغاز.

ثم يتم الضغط على «دفع»، وإدخال بيانات البطاقة البنكية، وتأكيد العملية.

ويوضع الكارت مرة أخرى على مستشعر الهاتف حتى تظهر رسالة تؤكد نجاح عملية الشحن.

ويجب إبقاء الكارت ملاصقًا للهاتف طوال مدة عملية الشحن، وعدم سحبه قبل ظهور رسالة التأكيد النهائية، لضمان إتمام العملية بنجاح دون حدوث أخطاء.

