أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عقد البرنامج التدريبي لمرشحي منصب رئيس جامعة، وذلك بالتعاون بين المجلس الأعلى للجامعات، ومعهد إعداد القادة، وتحت رعاية الوزير الدكتور عبدالعزيز قنصوة.

تفاصيل برنامج إعداد المرشحين لوظيفة رئيس جامعة

يتضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات المتخصصة، التي تتناول عددًا من القضايا المرتبطة بإدارة الجامعات، وتطوير الأداء المؤسسي، حيث بدأت الفعاليات بمحاضرة تحت عنوان: "التعامل الإعلامي"، ألقاها الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تناول خلالها أهمية الاتصال المؤسسي الفعال، وآليات إدارة الرسائل الإعلامية، ودور الإعلام في تعزيز الصورة الذهنية للمؤسسات الجامعية والتفاعل مع مختلف القضايا المجتمعية.

كما شهد البرنامج محاضرة بعنوان: "الجوانب القانونية في الجامعات" قدمها المستشار عاطف عمر، المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، واستعرض خلالها الأطر القانونية المنظمة للعمل الجامعي، وأهمية الالتزام بالتشريعات واللوائح في دعم كفاءة الأداء المؤسسي وضمان سلامة القرارات الإدارية.

وفي محور القيادة والإدارة، ألقى الدكتور محمد والي، المدرب المحترف وعميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور سابقًا، محاضرة بعنوان: "فن القيادة الجامعية"، تناول خلالها أحدث المفاهيم والممارسات القيادية، ودور القيادة الفاعلة في تحقيق التطوير المؤسسي، وإدارة فرق العمل وتحفيز الابتكار داخل الجامعات.

التحول الرقمي في الجامعات

كما تناول الدكتور كريم عمارة، مدير شبكة الجامعات المصرية بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، خلال محاضرته "التحول الرقمي في الجامعات.. أهميته وآلياته"، أبرز التوجهات الحديثة في التحول الرقمي، وأهمية توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات التعليمية والإدارية ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة المؤسسية.

وفي إطار دعم الوعي الوطني لدى القيادات الجامعية، شهد البرنامج محاضرة بعنوان: "التوعية وأسس الأمن القومي" ألقاها اللواء أركان حرب مهندس حافظ محمود، مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق ومساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، حيث استعرض خلالها مفهوم الأمن القومي وأبعاده المختلفة، ودور الجامعات في بناء الوعي الوطني وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية.

مفهوم الفساد دور الرقابة الإدارية

كما تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان: "مفهوم الفساد ودور هيئة الرقابة الإدارية (التعريف بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد)" ألقاها اللواء الدكتور محمد سلامة، وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية، حيث تناول جهود الدولة في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وآليات تنفيذها، ودور مؤسسات الدولة في دعم منظومة الحوكمة الرشيدة.

واختُتم البرنامج بمحاضرة بعنوان "فن المراسم والإتيكيت" قدمها الدكتور نبيل عبد الحميد عشوش، المستشار الأول لوزير الطيران المدني للعلاقات العامة والإتيكيت والبروتوكول سابقًا، حيث تناول خلالها قواعد المراسم والإتيكيت في المناسبات الرسمية، وأهمية تلك المهارات في تمثيل الجامعات المصرية بالصورة التي تليق بمكانتها الأكاديمية محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن تطوير منظومة التعليم العالي يرتبط بقدرة القيادات الجامعية على استشراف المستقبل والتعامل مع المتغيرات المتسارعة، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات يحرص على تقديم برامج نوعية تواكب التحديات الراهنة وتدعم تبادل الخبرات والرؤى بين القيادات الأكاديمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة الجامعية وتحقيق مستهدفات التطوير والتنافسية للجامعات المصرية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن البرنامج عكس رؤية متكاملة تجمع بين الجوانب الإدارية والقانونية والإعلامية والوطنية والتكنولوجية، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث الاتجاهات والممارسات المرتبطة بإدارة مؤسسات التعليم العالي.

وأشار إلى أن التعاون المستمر بين المجلس الأعلى للجامعات ومعهد إعداد القادة يمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود في دعم منظومة التعليم العالي، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو بناء جامعات أكثر كفاءة وقدرة على الابتكار والمنافسة إقليميًا ودوليًا.

وعقدت التدريبات بإشراف الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة.

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