كشف الدكتور صلاح الدين الصفتي، رئيس قسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة جامعة عين شمس، مفاجأة بالتأكيد على أنه من المستحيل علميًا إضافة الهرمونات للطيور.

هل تستخدم الهرمونات في تربية الدجاج؟

أوضح الأستاذ بزراعة عين شمس، في تصريح لمصراوي، أن الهرمونات من المركبات الـ"استيرودية"، وبالتالي فهي غير قابلة للذوبان في الماء، ولا في العلف، قائلًا: "سنحتاج إلى كميات تصل آلاف الأطنان، حتى يمكن تغطية هذه الصناعة الضخمة، ذات الإنتاج اليومي البالغ حوالي 4 ملايين دجاج لحم".

حقن الدجاج بالهرمونات مستحيل عمليًا

أوضح "الصفتي"، أن إعطاء هرمون النمو البروتيني، مثل الأنسولين، إلى الدجاج عن طريق الفم سيفقده فاعليته، نتيجة لهضمه داخل المعدة، كما لا يمكن إعطاء الهرمونات بالحقن، وذلك لاستحالة الحقن يوما بعد يوم، أو كل أربعة أيام، لما يمثله ذلك من إجهاد يؤكد استحالة التطبيق، في ظل وصول أعداد الطيور لعدة آلاف داخل المزرعة الواحدة.

وأشار إلى أن التحسين الوراثي والبيئي لدجاج اللحم جعلها لا تحتاج إلى هرمونات لتحفيزها على النمو.

تجدر الإشارة إلى أن استخدام الهرمونات في إنتاج الدواجن محظور تمامًا في الولايات المتحدة الأمريكية، بموجب قانون صادر منذ أكثر من 50 عامًا، وهي الموطن لأهم سُلالات الدواجن الحديثة، وهذا عن نشرة علمية تثقيفية صادرة عن جامعة ولاية ميسيسيبي (Mississippi State University) بعنوان: "الدواجن لا تتلقى هرمونات نمو، فلماذا كل هذا الارتباك؟".

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