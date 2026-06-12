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رابط التقديم في الدورة الثالثة من مبادرة PROTECT لحماية الملكية الفكرية

كتب : عمر صبري

03:00 ص 12/06/2026

الملكية الفكرية

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أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الدورة الثالثة من مبادرة "Protect" لدعم حقوق الملكية الفكرية، وذلك بالشراكة مع الجهاز المصري للملكية الفكرية؛ بهدف تعزيز منظومة حماية الابتكار، وتوفير بيئة آمنة وحاضنة للأفكار الخلاقة والإبداعات الوطنية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور تامر حمودة، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن المبادرة تستهدف دعم المخترعين والباحثين ورواد الأعمال ممن يمتلكون أفكارًا مبتكرة أو اختراعات جديدة أو علامات تجارية مميزة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار إيمان الصندوق بأن الابتكار هو قاطرة التنمية، وأن حماية حقوق الملكية الفكرية تمثل ركيزة أساسية لاستدامة الإبداع والنجاح، مشيرًا إلى أن مبادرة "PROTECT" تمثل درعًا واقيًا للأفكار والابتكارات الوطنية، وتسهم في تعزيز تقدم مصر في مؤشرات الابتكار العالمية، فضلًا عن ضمان تعظيم الاستفادة من الجهود الإبداعية وتحويلها إلى قيمة مضافة حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني.

ومن جانبها، أضافت الدكتورة شموس إبراهيم، مدير المبادرة بالصندوق، أن مبادرة "Protect" تقدم حزمة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى حماية الأفكار وتنمية الابتكارات، وتشمل:

الدعم القانوني المتخصص

ويتضمن تقديم استشارات قانونية مجانية وشاملة، تشمل التوجيه الكامل حول آليات تسجيل براءات الاختراع، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإجراءات حماية العلامات التجارية والنماذج الصناعية.

تغطية تكاليف الصياغة والتسجيل

كما تعمل المبادرة على توفير دعم كامل لتغطية مصاريف صياغة براءات الاختراع ورسوم تسجيل حقوق الملكية الفكرية على المستوى المحلي، وفقًا للشروط والمعايير المعتمدة.

تغطية تكاليف التسجيل الدولي

وتشمل تقديم دعم كامل لتغطية رسوم التسجيل الدولي (PCT)؛ لضمان حماية الابتكارات والأفكار على المستوى العالمي.

ورش عمل تدريبية مكثفة

وتشمل تنظيم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية، وتوضيح أساليب حمايتها واستثمارها وتسويقها بفعالية.

الربط بالخبراء والمستثمرين

وذلك من خلال إتاحة فرص للتواصل مع شبكة واسعة من الخبراء والمستشارين والمستثمرين؛ لدعم الابتكارات الواعدة وتطويرها نحو مشروعات قابلة للتنفيذ.

ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 11 يوليو 2026، وللاطلاع على كل التفاصيل والانضمام إلى الدورة الثالثة من مبادرة "Protect"، يمكن زيارة الرابط التالي: اضغط هنا.

http://submission.isf.gov.eg/

www.isf.gov.eg

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الملكية الفكرية النوابغ صندوق المبتكرين

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