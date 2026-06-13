انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة أمر إداري يخص طلاب الامتياز بمستشفيات جامعة الإسكندرية، مستشفى الشاطبي الجامعي، ولاقى تفاعلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويوضح الأمر الإداري المتداول أنه ممنوع منعًا باتًا دخول أي طبيب امتياز إلى جميع غرف عمليات المستشفى، سواء الحوادث أو اللستة أو المناظير، بالإضافة إلى مركز الإسكندرية للأورام.

وأكد الأمر الإداري أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عادل، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، في تصريحات لمصراوي، أن القرار لاغٍ.

وفي سياق قريب، نجح الفريق الطبي بمركز السموم بالمستشفى الرئيسي الجامعي بجامعة الإسكندرية في إنقاذ حياة شاب وصل إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية، إثر تناوله جرعة زائدة من أحد أدوية القلب شديدة الخطورة.

وأكد الدكتور أحمد عادل عبدالحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، حرص المستشفيات الجامعية على تقديم رعاية طبية متخصصة للحالات الحرجة وفق أعلى معايير الجودة، مشيدًا بجهود الفريق الطبي بمركز السموم بالمستشفى الرئيسي الجامعي، ودوره في التعامل مع الحالات الدقيقة وتقديم خدمات علاجية متقدمة للمرضى من الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

من جانبه، أوضح الدكتور تامر عبدالله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه فور وصول المريض تم نقله إلى وحدة الإنعاش بمركز السموم، حيث باشر الفريق الطبي التعامل مع الحالة وفق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة، مع متابعة دقيقة ومستمرة لوظائف القلب والدورة الدموية.

وأضاف أن الفحوصات والتقييمات الطبية أظهرت أن المريض تناول أكثر من 100 قرص من أحد أدوية القلب، وهي جرعة قد تؤدي إلى اضطرابات خطيرة في نظم القلب وتوقف الدورة الدموية إذا لم يتم التدخل الطبي العاجل.

وأشار إلى أنه، مع تدهور المؤشرات القلبية، نجح الفريق الطبي في توفير وإعطاء المضاد النوعي المخصص لعلاج هذا النوع من التسمم، وهو علاج متخصص مرتفع التكلفة ونادر التوافر، وتم تقديمه للمريض في الوقت المناسب، مما أسهم في السيطرة على الحالة وتحسن المؤشرات الحيوية بصورة تدريجية.

وأكد الدكتور تامر عبد الله، أن سرعة التشخيص والتدخل العلاجي المكثف والمتابعة الدقيقة للحالة كان لها دور حاسم في تجاوز المريض للمرحلة الحرجة، حيث استقرت وظائف القلب والدورة الدموية وتحسنت حالته الصحية بشكل ملحوظ.

وفي إطار حرص المستشفى الرئيسي الجامعي على تقديم رعاية صحية متكاملة، تم تحويل المريض إلى العيادة النفسية المتخصصة لاستكمال التقييم النفسي وتقديم الدعم اللازم له، قبل خروجه من المستشفى بعد تحسن حالته واستقرارها.

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