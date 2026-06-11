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ابتكار مصري.. وحدة روبوتية ذكية لتصنيع المواد النانومترية بمعهد الفلك

كتب : عمر صبري

10:23 م 11/06/2026 تعديل في 10:27 م
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    باحث بمعهد الفلك يحصل على براءة اختراع لوحدة روبوتية
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    وحدة روبوتية ذكية لتصنيع المواد النانومترية بمعهد الفلك

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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حصول أحد باحثيه على براءة اختراع رسمية عن ابتكار وحدة روبوتية متعددة الأغراض وقابلة للبرمجة، تم تطويرها بالكامل داخل مصر، في خطوة تعكس تقدم البحث العلمي الوطني في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

ابتكار مصري في مجال المواد النانومترية

حصل الدكتور شريف أحمد أحمد فريد، الباحث بمعمل أبحاث الفضاء بالمعهد، على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع المصري برقم (36302)، عن ابتكار وحدة روبوتية مبرمجة لإنتاج وتحضير المواد النانومترية والدقيقة.

ويُعد هذا الابتكار نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا المواد المتقدمة، حيث تم تصميم الروبوت ليعمل بدقة عالية في معالجة العينات التي تمر بعمليات حرارية وضغط ميكانيكي وفق إعدادات يحددها الباحث مسبقًا، بما يقلل من نسبة الخطأ البشري ويرفع دقة النتائج.

مميزات الوحدة الروبوتية

معالجة دقيقة للعينات المعملية.

التحكم في درجات الحرارة والضغط والتبريد.

برمجة مسبقة وفق معايير علمية دقيقة.

تقليل الأخطاء البشرية في التجارب.

تصنيع محلي ودعم للصناعة المصرية

وقد تم تنفيذ وتصنيع الوحدة الروبوتية بالكامل داخل شركة شبرا للصناعات الهندسية، في نموذج ناجح للتعاون بين مراكز البحث العلمي والقطاع الصناعي في مصر.

فريق بحثي وخطط مستقبلية للتطوير

يمثل الإنجاز خطوة أولى في مسار تطوير أكبر، حيث يجرى العمل حاليًا على مشروع أكثر تقدمًا بالتعاون مع "الفريق القومي للعلوم والتكنولوجيا" (NTST).

ويضم الفريق مجموعة من الباحثين من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بهدف إنتاج تكنولوجي متكامل يعزز مكانة مصر في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، بدعم من قيادات المعهد وعلى رأسهم الدكتور باسم نبوي.

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أبحاث الفضاء براءة اختراع معهد الفلك

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