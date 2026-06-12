ينظم قسم الصحافة والإعلام الرقمي مهرجانه السنوي لمشروعات التخرج، السبت 13 يونيو 2026، بإشراف الدكتورة أمل السيد، رئيس القسم، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة وسام نصر، عميدة كلية الإعلام.

تفاصيل المهرجان والمشروعات المشاركة

يشهد المهرجان هذا العام تنافس 19 مشروعًا لفرق العمل المختلفة، حيث سيقوم الطلاب بعرض كواليس التخطيط والتنفيذ لمشروعاتهم، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لإنجازها.

وتضم المشروعات المشاركة إنتاجات طلاب برامج أقسام الصحافة المطبوعة والرقمية، الصحافة التليفزيونية، الإعلام الرقمي، الصحافة والنشر الرقمي باللغة الإنجليزية.

استحداث جائزة "د. محمود علم الدين"

أعلنت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، الأستاذ بالقسم، تخصيص جائزة سنوية باسم الراحل الدكتور محمود علم الدين (رئيس القسم الأسبق ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث سابقًا).

وسيتم منح هذه الجائزة، والتي تتضمن تكريمات تقديرية ومالية، للمشروعات الفائزة والمتميزة اعتباراً من العام الحالي.

وشكّل القسم لجنة متخصصة لاختيار أفضل المشروعات، برئاسة الدكتورة نجوى كامل، الأستاذ بالقسم، تضم في عضويتها نخبة من الأكاديميين والخبراء.

وتحل الكاتبة الصحفية رانيا هاشم، خريجة القسم ومقدمة برنامج "البعد الرابع"، كضيفة شرف للمهرجان هذا العام، لتشارك الطلاب احتفالهم وتتويج جهودهم في مستهل طريقهم المهني.

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