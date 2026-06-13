قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس، وبالتنسيق مع لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار، استدعاء الممثل القانوني لقناة "النهار" ومسؤول الحساب الإلكتروني باسم أحمد شوبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة استماع بشأن عدد من الشكاوى المقدمة ضد الإعلامي الرياضي.

الأعلى للإعلام: جلسة استماع بشأن شكاوى ضد شوبير

أوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان، السبت، أن قرار الاستدعاء جاء على خلفية الشكاوى المقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، بشأن تصريحات تليفزيونية أدلى بها أحمد شوبير خلال برنامج "هنا المونديال" المذاع على قناة النهار.

وأشار المجلس إلى أن الشكاوى تضمنت أيضًا فيديو جرى نشره عبر الحساب الإلكتروني المنسوب إلى أحمد شوبير على موقع "فيس بوك".

لجنة الشكاوى تبحث التصريحات والفيديو محل الشكاوى

أضاف أن جلسة الاستماع ستتناول ما ورد في تصريحات أحمد شوبير خلال حلقة برنامج "هنا المونديال" المذاعة بتاريخ 10 يونيو الجاري، إلى جانب محتوى الفيديو المنشور عبر حسابه الإلكتروني بتاريخ 11 يونيو.

وأكد المجلس أن الإجراءات تأتي في إطار اختصاصاته الرقابية ومتابعة الالتزام بالضوابط والمعايير الإعلامية المعمول بها.

شكاوى مقدمة من أعضاء بمجلس النواب عن بورسعيد

أشار إلى أن الشكاوى محل الفحص تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، اعتراضًا على بعض التصريحات والمحتوى الإعلامي المنسوب للإعلامي الرياضي.

ومن المقرر أن تستمع اللجنة إلى الممثل القانوني لقناة النهار ومسؤول الحساب الإلكتروني لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للضوابط المنظمة لعمل وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية.